Глава ВТБ связал скромность Путина с его мировой известностью

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что президент РФ Владимир Путин обрёк себя на скромную жизнь.

«Вы не поймаете Путина на таких вещах. У него нет ни машин, ни денег», — сказал Андрей Костин в интервью The Financial Times, комментируя попытки обнаружить тайные богатства Владимира Путина в рамках «панамского досье».

По словам Костина, журналисты могут потратить всю свою жизнь на бесплодные поиски счетов российского лидера. «Вы думаете, что когда он уйдет на пенсию, вы встретите его в Монако на яхте за 200 миллионов? Он обрёк себя на скромную жизнь на весь остаток дней, поскольку весь мир знает его», — заявил президент ВТБ.

Напомним, в апреле нынешнего года Международный консорциум журналистских расследований опубликовал базу данных по «панамскому досье» — документам панамской компании Mossack Fonseca, занимающейся оформлением офшорных компаний. С данной фирмой оказались связаны десятки политиков, бизнесменов и компаний, в число которых, кстати, попала дочерняя компания ВТБ — кипрский RCB Bank. По данным журналистов, этот банк якобы выдавал необеспеченные кредиты фирмам предпринимателя и виолончелиста Сергея Ролдугина, которого называют другом Владимира Путина.