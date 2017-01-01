Звонки о бомбах нанесли миллиардный ущерб российским объектам

В Госдуме оценили убытки от простоя предприятий во время массовых эвакуаций в 1 млрд рублей.

Ранее Sobesednik.ru писал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прокатившуюся по всей России волну анонимных сообщений о бомбах телефонным терроризмом.

Как сообщает РИА «Новости», зампред оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин заявил, что ущерб от массовых эвакуаций в российских городах составил 1 млрд рублей.

«Как вы понимаете, когда предприятия останавливают работу, это влечет за собой убытки. По данным, которые у меня есть, ущерб, нанесенный экономике страны, предварительно оценивается в один миллиард рублей», — приводит агентство слова Швыткина.

Однако глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев не согласился с коллегой, объясняя это тем, что для точного подсчета убытков необходимо обратиться к судебной практике и провести тщательный анализ.