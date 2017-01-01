Жители России представили интересную статистику о пенсиях по старости 

Основываясь на сообщениях граждан, средний размер пенсии по стране ниже официальных данных на 30 %.

Такой вывод сделал телеканал ОТР, который проводит еженедельный мониторинг финансового положения населения. По данным канала, средняя пенсия по старости в России составляет 10211 рублей, что отличается от аналогичного показателя Росстата, который приводит более высокое значение - 13700 рублей.

Глава Пенсионного Фонда России Антон Дроздов сообщает о росте пенсий в 2017 году, который 4,5 %. Но согласно сообщениям граждан, приводящихся в опросе «Реальные цифры», пенсии в стране не растут. Более того, россияне сообщили, что сентябрьские пенсии в сравнении с январскими уменьшились в среднем на 346 рублей.

Согласно данным опроса, самая низкая пенсия по стране была зафиксирована в Мурманской области - 3333 рубля. Самый высокий показатель из приведенных - 27 тысяч рублей в Камчатском крае.