Жители "аварийных" новостроек в Мурманске готовят иск к властям

Переселенцы из ветхих и аварийных домов в Мурманске остались недовольны состоянием выданных им квартир.

Как сообщает ОТР, жители нескольких мурманских новостроек готовят иск в суд из-за состояния квартир, в которые их переселили из аварийного жилья.

Новые дома были построены специально для переселенцев, и два года назад в них въехали около ста человек. По словам жильцов, почти сразу квартиры начали разрушаться: стены стали шататься и местами покрылись трещинами.

Однако городские власти уже отчитались о выполнении федеральной программы расселения ветхих и аварийных домов. По их мнению, дома возведены с соблюдением современной технологии строительства.

«Есть несколько завышенные требования, потому что они очень хорошо понимают, что существуют дома бизнес-класса, но это мы говорим о социальном жилье. Этим новостройкам я бы поставил оценку "4", а может быть даже "4+"», — заявил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

Сейчас жильцы «аварийных» новостроек готовят исковое заявление в суд и будут просить провести независимую экспертизу. Их основным требованием остается обязать администрацию сделать капитальный ремонт домов и благоустроить дворы.