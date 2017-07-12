Земляка задержанных в Москве мигрантов избили на свалке

Глава Федерации мигрантов СНГ сообщил детали конфликта в ТЦ «Москва», где едва не произошла массовая драка.

Ранее Sobesednik.ru писал, что около 150 мигрантов собралось на парковке торгового центра «Москва» на Тихорецком бульваре в районе Люблино ЮВАО столицы. Они пришли туда после того, как охранники ТЦ избили гражданина Таджикистана. Полиция предотвратила драку и задержала, по разным данным, от 50 до 250 человек.

Президент Федерации мигрантов СНГ за трудовые и социальные права Каромат Шарипов рассказал «Дождю», что пострадавший таджик, из-за которого десятки мужчин пришли на парковку «Москвы», перевозил вещи в тележках в этом торговом центре. Охранники отвели его на свалку и по какой-то причине избили.

Пострадавший потерял сознание, его обмотали белой материей и выбросили за территорию торгового центра. Таким образом, считает Шарипов, охранники хотели отвести от себя подозрения. Мужчину нашли таксисты, которые вызвали «скорую помощь».

«Народ видел, что происходит. Сами рабочие, никто с улицы не приходил. Сами рабочие потребовали наказать преступника. Вместо того, чтобы наказать преступника, начали хватать людей и избивать. Стали их везти в отдел "Люблино", там около 200 граждан находится, наших земляков», — заявил Каромат Шарипов.

Пострадавший граждан Таджикистана находится в реанимации больницы №68. У клиники дежурят 10-11 его соотечественников.