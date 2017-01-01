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За агитацию против "Матильды" в лифте светят штрафы

Общество

Гужева Надежда 17:02, 19 сентября 2017
Фото: Facebook Ирины Ким

Кто ответит за то, что жителей уведомляют об опасности «Матильды» со стендов с домовой информацией, рассказали юристы.

В подмосковном Одинцове жителей одного из домов микрорайона «Новая Трехгорка», решивших воспользоваться лифтом, ждал сюрприз: на закрытом информационном стенде среди прочих объявлений обнаружилась листовка некой организации «СтопМатильда».

Текст произвел на людей впечатление. Пересказывать его целиком, думаем, не имеет смысла: одно заявление, что фильм «Матильда» — это «контрольный выстрел в святое тело Руси!», многое говорит об авторах текста.

— По другим подъездам я не хожу, не видела, но говорят, что такие объявления висят по всему району, — рассказала жительница «Новой Трехгорки» Ирина Ким, которая поделилась фотографиями из своего лифта в «Фейсбуке».

Собственно, подобные листовки при желании можно распечатать в любом количестве и даже в нескольких вариантах, которые любезно предоставляет для скачивания сайт stopmatilda.ru. Это и правда может сделать любой. Другой вопрос, что кто угодно уже не может воспользоваться закрытым информационным щитом в подъезде. Теоретически это можно сделать через рекламное агентство, оплатив услугу, но сомнительно, что активисты «СтопМатильды» поступили именно так.

Оперативный комментарий от представителей администрации городского поселения Одинцово получить не удалось. Однако, как выяснилось, явление «Матильды» в неустановленных местах — проблема не только «Новой Трехгорки». Противники фильма есть повсюду, и у некоторых из них случаются расширенные полномочия. Как пояснили нам юристы центра правовой поддержки «Быт.рф», вероятнее всего, вопрос о появлениях материалов борцов с «Матильдой» на информационных щитах следует адресовать либо старшему по дому, либо прямиком в управляющую компанию:

— Поскольку «Матильда» не имеет никакого отношения к жизни дома, то это называется самоуправство, — сообщили специалисты. — И это административно наказуемо: если к этому причастно физическое лицо (старший по дому), штраф в таком случае составит до 5 тысяч рублей. Если юридическое (управляющая компания) — сумма штрафа может дойти до 30 тысяч.

В общем, с мракобесием можно бороться, в том числе и материально. Юристы полагают, что эта мера будет гораздо эффективнее прочих.

Теги: Поклонская / "Матильда"

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