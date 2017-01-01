Вопрос дня. Перестанут ли тратить бюджетные деньги на реставрацию храмов?

Глава Гильдии юристов рынка недвижимости рассказал Sobesednik.ru, обяжут ли РПЦ платить за храмы.

Глава комиссии по культуре Заксобрания Петербурга Максим Резник предложил отдавать в собственность религиозным организациям историческую недвижимость не безвозмездно, а по правилам приватизации объектов культурного наследия. По задумке Резника, объекты в негодном состоянии можно будет приватизировать за символический один рубль, но при условии, что собственник их отреставрирует за свой счёт. А вот здания, восстановленные на деньги бюджета, предлагается продавать по рыночной цене. Такое нововведение, уверен питерский депутат, «обеспечит доверие между налогоплательщиками и церковными институтами».

Президент Гильдии юристов рынка недвижимости Олег Сухов в целом одобрил предложение Максима Резника, но не увидел перспектив его скорого воплощения:

– Самым удачным выглядит предложение с передачей объектов за символическую стоимость, но с обязательством по реставрации – это позволило бы улучшить состояние многих зданий, не прибегая к бюджетному финансированию. Бюджетное финансирование после приватизации должно прекратиться – если объекты по целевому назначению являются религиозными, то их содержание должно осуществляться соответствующими учреждениями. В перспективе это позволит использовать эти объекты строго по назначению.

Однако вряд ли в настоящее время проект получит одобрение. Предлагаемые им [Резником] механизмы вполне могут быть реализованы в будущем, но на сегодняшний день ни сами религиозные учреждения, ни власти не готовы перейти к новым условиям взаимодействия при передаче недвижимости, – сказал Олег Сухов в разговоре с Sobesednik.ru.

Отметим, что с 2010 года петербургские власти передали в собственность религиозным организациям 28 памятников, причём половина из них – это не храмы, а жилые дома и другие постройки. Их владельцы получают правительственные субсидии.

В РПЦ негативно отнеслись к предложению о приватизации храмов. «Механизм купли-продажи в отношении религиозных объектов неуместен и противоречит международным обязательствам России», – заявила «Коммерсанту» глава юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега).