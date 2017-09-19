Военные сочли провокацией новость о ЧП на учениях "Запад-2017"

В Минобороны назвали провокацией сообщения о стрельбе вертолёта Ка-52 по журналистам на учениях «Запад-2017».

Ранее Sobesednik.ru писал, что вертолёт Ка-52 случайно обстрелял ракетами класса «воздух-земля» зрителей рядом с полигоном «Лужский» под Санкт-Петербургом. По предварительным данным, пострадали два журналиста, две машины сгорели.

Republik и РБК сообщают со ссылкой на свои источники, что инцидент на полигоне произошёл днём 16 сентября. В результате случайного пуска ракеты пострадали три человека.

Независимая группа расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) даже выложила в Сети некий документ без авторства, который может подтверждать информацию СМИ. Там, в частности, указывается точное время происшествия и имя пилота вертолёта, случайно выпустившего ракету.

Между тем в пресс-службе Западного военного округа заявили РБК, что «в результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей». В ведомстве заявили, что новости «о залпах по толпе журналистов, большом количестве тяжелораненых – намеренная провокация или чья-то персональная глупость».

Политик Дмитрий Гудков с сожаление написал в своём в Facebook, что большинство российских СМИ замалчивает инцидент под Петербургом, несмотря на появившиеся в Сети видео инцидента и фото докладной записки о пуске. «А раненые (или уже мертвые) жертвы пуска – кто их считал? Военные хороши, лишь когда нужны для голосования на Арбате, чтобы отнять голоса у независимых депутатов. А для остальных случаев им просто выкопают безымянную могилу», – написал оппозиционер.