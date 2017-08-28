Водителей обяжут платить 2,5 тыс рублей за непропуск пешеходов

Госдума одобрила законопроект о внесении поправок в КоАП и увеличении административного штрафа за непропуск пешеходов.

Как сообщает РИА «Новости», рассматриваемый Госдумой законопроект предусматривает повышение штрафа с 1,5 тыс рублей до 2,5 тыс рублей за невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам дорожного движения (за исключением водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении.

Агентство подчеркивает, что инициатива кабмина уже была принята Госдумой во втором чтении.