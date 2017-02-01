В Забайкалье 20 шахтеров закрытого рудника объявили голодовку

В городском поселении Вершино-Дарасунское Забайкальского края из-за невыплаты зарплаты объявили голодовку 20 шахтеров.

Как сообщает РИА «Новости», бывшие работники закрытого рудника, принадлежащего компании «Южуралзолото», устроили забастовку.

«Двадцать бывших шахтеров рудника находятся в актовом зале администрации — они объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты», — рассказал глава поселения Александр Окладников.

Окладников отметил также, что собственники рудника, краевые власти и правоохранительные органы были проинформированы о произошедшем.