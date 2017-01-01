Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых переведут из СИЗО «Лефортово» в больницу при «Матросской тишине».

Телеканал RTVi со ссылкой на адвоката Андрея Грохотова сообщает, что в СИЗО согласились на госпитализацию Никиты Белых. Его могут перевести в больницу уже 20 сентября.

На прошлой неделе экс-губернатор, обвиняемый в получении взятки в 600 тысяч евро, не смог участвовать в процессе по своей апелляции на продление ареста до 4 февраля 2018 года из-за высокого давления. По словам Грохотова, у его подзащитного случился гипертонический криз.