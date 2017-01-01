В РЖД заявили о запуске участка от Миллерово до Журавки

В РЖД сообщили, что участок путей Журавка—Миллерово, проходящий в обход Украины начал функционировать в пробном режиме.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, первые грузовые поезда успешно прошли участок временной эксплуатации. РЖД сообщают, что позже объявят о начале движения на этом участке пассажирских поездов.

Магистраль от Миллерово (Ростовская область) до Журавки (Воронежская область), как говорится в заявлении РЖД, призвана развивать пропускную способность железнодорожной инфраструктуры на юге России, обеспечить безопасность перевозок, минуя территорию Украины.

Длина участка составляет 137 километров. По оценкам РЖД, максимальная скорость движения на магистрали у пассажирских поездов составит 140 км/ч, а у грузовых — 90 км/ч.