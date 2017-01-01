В правительстве РФ утвердили трудовой календарь на 2018 год

Проект правительства о переносе выходных дней в 2018 году был утвержден комиссией по социально-трудовым отношениям.

По информации «Российской газеты», в документе говорится, что выходной день 6 января 2018 года будет перенесен на пятницу 9 марта.

Выходной день 7 января, который выпадает на воскресенье, перенесли на среду, 2 мая.

Вместо субботы, 28 апреля, россияне будут отдыхать в понедельник, 30-го числа. Так же сделают в период празднования дня России: субботний выходной 9 июня перенесли на понедельник, 11-е.

Аналогичная ситуация будет и в начале новогодних праздников: вместо отдыха в субботу, 29 декабря, выходным будет понедельник, 31 декабря.