В Новосибирске обновили поврежденный вандалом памятник Николаю II

В Новосибирске отреставрировали памятник Николаю II и цесаревичу Алексею возле собора Александра Невского.

Как сообщает РИА «Новости», памятник последнему российскому императору был открыт в Новосибирске 16 июля 2017 года, но в ночь на 1 августа местный житель нанес монументу повреждения топором.

По информации издания, сейчас памятник Николаю II и цесаревичу Алексею восстановили, около него убрали реставрационные леса, а также ткань, которой монумент был накрыт во время реставрации.

Кроме того, отмечается, что восстановленный возле собора Александра Невского памятник освятил протоиерей Александр Новопашин.