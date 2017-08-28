В Новой Москве 10-летний мальчик устроил погоню за двумя ворами

Десятилетний ребенок помог полиции задержать двух выходцев из ближнего зарубежья, проникших в его квартиру.

Как сообщает РИА «Новости», возвращаясь из школы, десятилетний житель Новой Москвы обнаружил, что домушники взломали дверь его квартиры. Воры разбили мобильный телефон мальчика, чтобы тот не вызвал полицию, но ребенок решил броситься в погоню за злоумышленниками в одиночку.

Подоспевшие росгвардейцы узнали от очевидцев о погоне и смогли задержать преступников со всей их «добычей».

«Благодаря смелости 10-летнего мальчика и профессиональным действиям сотрудников Росгвардии, удалось задержать двух ранее судимых уроженцев одной из стран ближнего зарубежья, незаконно проникших в квартиру», — приводит агентство слова представителя пресс-службы столичного главка Росгвардии.

Уточняется, что у взломщиков при себе нашли ножи, револьвер, отмычки, деньги и ювелирные украшения.