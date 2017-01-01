В Москве нашли нарушения в детдоме, где подростки дрались палками

Аппарат Анны Кузнецовой проверил московский детский дом №18, где воспитанники избили друг друга и выложили видео в интернет.

Как сообщает РИА «Новости», советники уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой нашли ряд серьезных нарушений в столичном детском доме №18.

Уточняется, что поводом для проверки стало видео, размещенное в интернете, где подростки из Центра содействия семейному воспитанию «Вера. Надежда. Любовь» избивали друг друга палкой на глазах у бездействовавших воспитателей.

«Выявлен ряд нарушений в сфере медицинского обслуживания детей. В частности, в Центре не хватает врачей, отсутствует лицензия на осуществление медицинской деятельности и обязательная медицинская документация», — приводит агентство сообщение аппарата детского омбудсмена.

По словам Кузнецовой, выводы и рекомендации после проверки были переданы в департамент соцзащиты. Кроме того, уполномоченный по правам ребенка заверила, что будет следить за исправлением всех нарушений в учреждении.