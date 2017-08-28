В Минсоцполитики назвали законным лишение екатеринбурженки детей

Министерство соцполитики Свердловской области увидело все основания для лишения женщины, удалившей грудь, права на опекунство.

Ранее Sobesednik.ru писал, что десткий омбудсмен Анна Кузнецова решила проверить законность оснований, на которых женщину из Екатеринбурга лишили права опекунства после операции по удалению молочных желез.

Как сообщает РИА «Новости», министерство социальной политики Свердловской области заявило, что органы опеки имели все основания, чтобы забрать двух приемных детей у жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновских из-за наличия у нее заболевания, при котором нельзя становиться опекуном.

«Принимая во внимание наличие одного из заболеваний, перечисленных в вышеуказанном перечне, на основании имеющихся в распоряжении суда документов приказ управления социальной политики… об освобождении Савиновских Ю. В. от исполнения обязанностей приемного родителя несовершеннолетних судом признан обоснованным», — приводит агентство сообщение Минсоцполитики.

Сама Юлия Савиновских на своей странице в Facebook отметила, что основание для того, чтобы считать ее психически нездоровой, суд увидел в факте удаления екатеринбурженкой молочных желез, так как седьмой размер груди доставлял женщине неудобства. Кроме того,в Сети она взяла себе мужской псевдоним и писала рассказы о жизни трансгендера, что якобы также не понравилось органам опеки.