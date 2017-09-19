В "минировании" зданий в РФ заподозрили хакеров из Европы

Правоохранительные органы установили, что звонки о минировании зданий в РФ поступали из Брюсселя.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 19 сентября столичная полиция получила сообщения о минировании пяти зданий. Информация о бомбах не подтвердилась.

РБК сообщает, что сотрудники ФСБ и МВД провели закрытое межведомственное совещание на тему телефонного терроризма. Силовики пришли к мнению, что за массовыми звонками о бомбах по всей России стоит международная хакерская группировка.

В частности, правоохранительные органы выяснили, что сообщения о минировании школ в столице в течение 15 минут сопровождались 18 звонками на пульт «скорой помощи». «Эти звонки были идентифицированы как звонки, выполненные из Брюсселя», — сказал источник издания в МВД.

По версии силовиков, неизвестная хакерская группировка написала специальную программу, формирующую поток телефонных звонков на выбранные «кустовым способом» адреса объектов инфраструктуры. Для звонков хакеры использовали IP-телефонию.

14 сентября СМИ сообщали, что 90% звонков о минировании зданий поступили с территории Украины.

Массовая эвакуация из общественных мест началась в России 10 сентября. За это время злоумышленники нанесли ущерб в 300 миллионов рублей, подсчитали в МВД.