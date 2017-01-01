В компании сына генпрокурора Чайки похитили 150 млн рублей

Следователи раскрыли растрату в ООО «Нерудная компания "Бердяуш"» на сумму не менее 150 миллионов рублей.

Как пишет «Коммерсантъ», руководство «Бердяуш» с ведома Артёма Чайки обратилось в правоохранительные органы после того, как проверка деятельности компании за 2012-2014 годы выявила недостачу в 150 миллионов рублей.

28 июня по факту крупной растраты возбудили уголовное дело. Его фигурантами стали три бывших гендиректора компании — Дмитрий Супрун, Екатерина Красникина и Владимир Гац, — а также их заместитель по экономике Елена Дорожевич. Господин Гац, который находится под стражей с конца августа, частично признал свою вину и возместил ущерб.

ООО «Нерудная компания "Бердяуш"» производит щебень. Компанией частично владеет УК «Первая нерудная компания», 100% акций которой принадлежат Артёму Чайке — сыну генерального прокурора РФ Юрия Чайки.