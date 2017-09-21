В характеристике "пьяного" мальчика из детсада нашли признаки аутизма

Представители семьи погибшего в ДТП в Балашихе мальчика считают, что в детском саду ребенка хотели признать аутистом.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что родители погибшего в ДТП в Балашихе Алексея Шимко потребовали у предполагаемой виновницы ДТП компенсацию в 10 миллионов рублей.

Как сообщает в пятницу, 22 сентября, «Газета.Ru», в характеристике Алексея Шимко, полученной из детского сада, где обучался ребенок, указаны признаки, характерные для аутизма. Так, в детском саду воспитатели отметили, что ребенок был неспособен уверенно ориентироваться в пространстве и избегал зрительного контакта, а также имел проблемы с общением.

«За последний год пребывания в детском саду следует отметить особенности его психомоторного и речевого развития, — сказано в документе. — В частности, ребенок любил играть один, предпочитал настольные игры, рассматривал картинки в книгах. Испытывал затруднения в общении с детьми».

Адвокат отца погибшего мальчика считает, что с помощью документа на его подзащитного хотят оказать давление в случае, если он не согласится с выводами дела о халатности.

Независимый медицинский эксперт, представляющий интересы Шимко, в разговоре с изданием заявил, что «мальчика хотели признать аутистом его собственные воспитатель, психолог и логопед из детского сада». При этом эксперт отметил, что посмертная экспертиза, где описана структура мозга ребенка, не подтверждает заключений врачей.

«У нас на руках имеется посмертная экспертиза, где расписана структура мозга ребенка — никаких отклонений там не было обнаружено, — сказал собеседник издания. — При этом у родителей имеются фотографии, видеозаписи ребенка. В шесть лет он уже умел кататься на двухколесном велосипеде. Но в характеристике ему пишут, что у ребенка нестабильны пространственно-временные категории. Как это вообще возможно?»

Он добавил, что аутизм может проявиться у детей начиная с двух лет, однако никаких признаков болезни у мальчика обнаружено ранее не было.