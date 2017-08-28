В грозненском кафе более 40 человек отравились шаурмой

СК в Чечне возбудил уголовное дело за нарушение правил хранения продуктов после отравления людей шаурмой.

Как сообщает РИА «Новости», число отравившихся шаурмой в Грозном выросло с 32 до 44 человек. Кроме того, уточняется, что с отравлением в больницы города попали 10 детей.

По данным местного главка СК, все пострадавшие посещали одно и то же грозненское кафе. Сейчас их состояние оценивают как средней тяжести.

Следователями возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».