В Федерации мигрантов назвали провокацией беспорядки в Москве

Глава Федерации мигрантов РФ Вадим Коженов заявил, что инцидент у ТЦ «Москва» искусственно спровоцировали.

Ранее Sobesednik.ru писал о задержании около 250 человек, которые устроили беспорядки у торгового центра «Москва» в районе Люблино. Президент Федерации мигрантов СНГ Каромат Шарипов рассказал, что задержанные возмутились избиением гражданина Таджикистана охраной ТЦ.

В разговоре с «Интерфаксом» Вадим Коженов опроверг информацию об избиении грузчика из Таджикистана. По его словам, 27-летний Навруз Зикиров вышел за территорию торгового центра, после чего ему стало плохо: «То ли ему просто стало плохо, то ли у него эпилепсия, есть такое подозрение».

После госпитализации Зикирова у ТЦ собралась «небольшая инициативная группа» из знакомых молодого человека. Они заявили, что грузчика избили. Затем, как рассказывает Коженов, к торговому центру прибыло 200-300 человек.

«Людей абсолютно непонятных. Они, как говорится, не местные — нелегальные таксисты отовсюду и такого плана люди, которые устроили достаточно серьёзную провокацию драки с охраной рынка: раскачивали забор, кидали урны. Оперативно сработал ОМОН, приехало достаточное количество сотрудников», — сообщил глава Федерации мигрантов РФ. «Это просто люди, которые поддались "эффекту толпы", — добавил он.

Таджикские СМИ написали, что Навруз Зикиров скончался в больнице, однако в справочной городской клинической больницы №68 сказали, что молодой человек находится в удовлетворительном состоянии в общей палате нейрохирургии.