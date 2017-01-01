В Бремене задержали выходца из Чечни за возможную связь с ИГ

Немецкая полиция задержала 28-летнего россиянина, подозреваемого в причастности к террористическим группировкам.

Как сообщает Der Tagesspiegel, правоохранители немецкого города Бремен взяли под стражу 28-летнего выходца из Чечни, подозреваемого в содействии ИГИЛ [также ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ решением суда — прим. Sobesednik.ru].

Предполагается, что россиянин входил в группу чеченцев, которые проживали в Бремене и затем отправилась воевать в Сирию.

Других данных о задержании пока не приводится.