Уровень доверия к врачам в РФ упал за 2 года почти на 20%

Около половины россиян затруднились ответить на вопросы о доверии к врачам и уровне их дохода.

Согласно результатам опроса ВЦИОМ, опубликованным на сайте организации, лишь 36% россиян доверяют врачам в нашей стране. 20% заявили об отсутствии доверия, 44% затруднились ответить. Отмечается, что уровень доверия россиян к врачам резко упал: в 2010-2015 годах он колебался на уровне 53-56%.

32% опрошенных уверены, что врачи занимаю высокое положение в обществе, 26% — низкое. Еще 42% респондентов затруднились ответить.

Высокооплачиваемой профессию врача считают 25% россиян. В обратном уверены 35%, 40% респондентов не смогли ответить на вопрос. Отмечается, что о прибыльности профессии в 2013-2014 годах говорили более 40% опрошенных.

Самыми популярными ассоциациями со словом «врач», которые приходят в голову россиянам, оказались слова «лекарства» (22%), «скорая помощь» (19%), «болезнь» (15%).

Со словами «санитар», «фельдшер» и «медсестра» у россиян ассоциируются «помощь» (20%), «укол» (17%), «больница» (11%) и другие.