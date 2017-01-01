Умер известный российский политолог-американист Виктор Кременюк

На 77 году жизни умер известный российский ученый, политолог, заместитель директора Института США и Канады РАН Виктор Кременюк.

Как сообщается на сайте Института США и Канады, Виктор Кременюк ушел из жизни 18 сентября в возрасте 76 лет.

«18 сентября на 77-м году ушел из жизни Виктор Александрович Кременюк — известный российский ученый, член-корреспондент Российской академии наук, талантливый специалист в области международных отношений, яркий представитель российской американистики, педагог и организатор науки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с именем Кременюка связано становление в 1970-х годах нового направления в российской науке о международных отношениях, основным принципом которого стал отказ от устаревших взглядов на советско-американские отношения. Кроме того, ученый являлся первым современным политологом, получившим звание профессора.