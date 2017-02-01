Учет гражданских дронов в России могут начать с апреля 2018 года

В ноябре 2017 года правительство РФ рассмотрит вопрос о порядке регистрации гражданских беспилотников.

Как сообщает газета «Известия», механизм учёта гражданских дронов может заработать не раньше апреля 2018 года, если порядок проведения процедуры будет согласован в кабмине в ноябре.

По информации издания, база данных будет размещена в единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности, оператором которой может стать ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».

«Однако для этого потребуется внести изменения в федеральный закон о транспортной безопасности в части системы ЕГИС ОТБ, а также издать соответствующий указ президента РФ и выпустить приказ Минтранса», — отметили в пресс-службе Минтранса России.