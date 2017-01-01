Убийца пауэрлифтера в Хабаровске был склонён к явке с повинной

Анар Аллахверанов, подозреваемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева в Хабаровске, сдался СК.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Следственный комитет возбудил два уголовных дела против сотрудников Росгвардии из-за убийства чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева в Хабаровске.

Как сообщает во вторник, 19 сентября, ТАСС со ссылкой на СУ СКР по Хабаровскому краю, подозреваемый в убийстве Драчева Анар Аллахверанов явился с повинной в следственное управление. После допроса подозреваемый будет помещен в СИЗО.

В управлении ФСБ по Хабаровскому краю агентству рассказали, что Аллахверанов был склонён к явке с повинной.

Напомним, ранее 14 сентября суд заочно арестовал Аллахверанова.