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Убийца пауэрлифтера в Хабаровске был склонён к явке с повинной

Общество

Карпухина Мария 10:24, 19 сентября 2017

Анар Аллахверанов, подозреваемый в убийстве чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрея Драчева в Хабаровске, сдался СК.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что Следственный комитет возбудил два уголовных дела против сотрудников Росгвардии из-за убийства чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева в Хабаровске.

Как сообщает во вторник, 19 сентября, ТАСС со ссылкой на СУ СКР по Хабаровскому краю, подозреваемый в убийстве Драчева Анар Аллахверанов явился с повинной в следственное управление. После допроса подозреваемый будет помещен в СИЗО.

В управлении ФСБ по Хабаровскому краю агентству рассказали, что Аллахверанов был склонён к явке с повинной. 

Напомним, ранее 14 сентября суд заочно арестовал Аллахверанова.

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