Стрелок из Тверской области попросил у суда максимальный срок

21 сентября Сергей Егоров, осужденный на пожизненный срок за убийство девяти человек, обжаловал приговор.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что 45-летний москвич Сергей Егоров убил девятерых дачников в Тверской области из-за того, что те не пригласили его на праздник. Суд приговорил Егорова к пожизненному лишению свободы.

Представитель суда рассказал РИА «Новости» о том, что Егоров обжаловал приговор.

«Сегодня от Егорова поступила апелляционная жалоба, в которой он просит изменить ему приговор. Он написал так: "Прошу изменить приговор Тверского областного суда с пожизненного лишения свободы на реальный максимальный срок"», — сказали агентству в суде.

Отмечается, что, согласно законам РФ, максимальный срок лишения свободы не может превышать 25 лет.

Адвокат Егорова отказался комментировать действия подзащитного.