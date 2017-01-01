США направят два бомбардировщика в Европу из-за учений России и Беларуси

США направят два бомбардировщика в Европу в связи с военными учениями России и Белоруссии «Запад-2017».

По информации «Интерфакса», два военных самолета ВВС США, способных нести ядерное оружие, были перенаправлены с авиабазы в штате Луизиана в направлении базы Фэрфорд в Великобритании.

Такая передислокация связана с началом совместных учений России и Белоруссии «Запад-2017», которые продлятся с 14 по 20 сентября. Военное ведомство РФ отмечает, что эти мероприятия носят лишь оборонный характер и они не направлены против каких-либо государств.

Глава Минобороны Белоруссии Андрей Равков ранее отмечал, что в учениях примет участие более 12 тысяч военнослужащих.

В НАТО полагают, что эти учения могут стать «троянским конем», поэтому решили повысить боевую готовность в регионе. По мнению руководства военного альянса, русские могут оставить в Белорусии свое оружие.