Со времени создания МЦК перевезло 100 млн человек

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о том, что пассажиропоток МЦК за год составил 100 млн.

Градоначальник на своей странице в Twitter написал: «Ровно год назад мы встречали миллионного пассажира МЦК. Сегодня 100 млн. Спасибо работникам московского метро за вклад в развитие гортранспорта».

Движение на Московском центральном кольце (МЦК) открылось 10 сентября 2016 года. Можно воспользоваться 14 пересадками на Метрополитен и десятью – на пригородные электрички. МЦК сокращает гражданам время в пути на 20 минут.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов ранее сообщал, что за год на МЦК проехали на 30% больше граждан, чем предполагалось. В день оно перевозит около 380 тысяч человек.

По официальной статистике, ввод в строй кольца разгрузил Сокольническую линию московского метро на 20%, Кольцевую – на 15%, Люблинскую – на 14%, Филевскую – на 12%, Серпуховско-Тимирязевскую линию – на 5%.