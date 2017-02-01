СМИ сообщили о похищениях инвалидов ради милостыни в Подмосковье

СК проверит информацию СМИ о похищении и удержании в рабстве инвалидов и пожилых людей в Подмосковье.

Как сообщает РИА «Новости», на одном из федеральных каналов вышел сюжет о том, что в подмосковном Сергиевом Посаде исчезают люди с инвалидностью и пожилые граждане. По информации пострадавшей, пропавших держат в рабстве и заставляют собирать милостыню на улицах.

После этих сообщений глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СКР по Московской области провести доследственную проверку всех фактов, изложенных в сюжете.

«Александр Бастрыкин поручил проверить все указанные факты и при наличии оснований дать объективную правовую оценку действиям всех лиц. Кроме того, центральному аппарату поручено взять на контроль проведение проверки ГСУ по Московской области, а также проконтролировать процессуальное решение, принятое по ее результатам», — рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.