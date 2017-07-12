Службы ЖКХ Москвы смогут топить ежесуточно около 550 тысяч кубометров снега

В комплексе городского хозяйства города Москвы сообщили о завершении подготовки к зимнему периоду.

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков заявил, что комплекс хозяйства столицы готов к наступлению холодов: «К пуску тепла подготовлены все 72,5 тысяч зданий и сооружений, в том числе весь жилой фонд – более 33 тысяч зданий – и объекты социальной сферы, почти 9 тысяч строений». По словам Бирюкова, по всем системам ресурсообеспечения в Москве имеется двойной запас по тепловой мощности.

Игорь Бирюков заявил, что к утилизации снега готовы 146 снеготаялок и 56 стационарных снегосплавных пунктов, что позволит ежесуточно утилизировать около 550 тысяч кубометров снега.

Помимо утилизированной техники и пунктов сбора снега к наступлению зимы готовы аварийные бригады, задачей которых будет очистка скатных кровель.