Шахтеры в Забайкалье закончили голодать после выплаты 38 млн рублей

Бастующим из-за невыплаты зарплат шахтерам в поселении Вершино-Дарасунское Забайкальского края выплатили 38 млн рублей.

Ранее Sobesednik.ru писал, что бывшим работникам закрытого рудника в Забайкалье, объявившим голодовку 18 сентября, выделили 15 млн рублей в счет долга.

Как сообщает Life, 20 сентября собственник рудника выплатил голодающим шахтерам остальные средства, в связи с чем рабоники остановили акцию протеста.

«Девятнадцатого сентября на счета предприятия поступил первый транш в размере 11,8 миллиона рублей из обещанных собственником 38 миллионов рублей. Оставшиеся средства были перечислены 20 сентября, после чего шахтёры приняли решение прекратить голодовку», — приводит ресурс слова губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой.