Шахтерам в Забайкалье выделят 15 млн рублей из-за 37 голодающих

Бастующим из-за невыплаты зарплаты шахтерам в поселении Вершино-Дарасунское Забайкальского края переведут 15 млн рублей.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 19 сентября к голодающим в Забайкалье шахтерам присоединились еще 17 человек.

Как сообщает РИА «Новости», объявившим голодовку работникам закрытого «Дарасунского рудника» согласились перевести 15 млн рублей в счет долга по заработной плате.

Однако, по информации местных властей, бывшие владельцы рудника задолжали 451 сотруднику, и выделенной суммы вполне может не хватить.

«Появилась информация, что переведено 15 миллионов рублей в счет погашения долга по зарплате. Информации о точной сумме задолженности пока нет, неизвестно, покроет ли эта сумма все долги», — приводит агентство слова своего источника.