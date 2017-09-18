С 1 января неработающим пенсионерам проиндексируют пенсии на 3,7%

Страховые пенсии неработающим пенсионерам в 2018 году проиндексируют выше инфляции и раньше на месяц.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что 2017 году индексация страховых пенсий проходила в 2 этапа с учетом инфляции.

Как сообщает RNS, министр труда и соцзащиты Максим Топилин по итогам обсуждения бюджета на ближайшие три года заявил о намерении проиндексировать страховые пенсии в следующем году раньше на месяц (с 1 января) и выше инфляции (на 3,7%).

«В связи с тем, что прогноз поменялся — инфляция в этом году 3,2%, правительством было принято решение проиндексировать пенсии на 3,7% с 1 января следующего года», — сказал Топилин.

При этом другие социальные выплаты проиндексируют в традиционном порядке — с 1 февраля.

Кроме того, по словам главы Минфина Антона Силуанова, работающих пенсионеров индексация и вовсе не коснется.

«По работающим пенсионерам у нас предусматривается сохранение того режима, который действовал в текущем году: то есть мы не предусматриваем каких-либо индексаций в части работающих пенсионеров», — цитирует Силуанова РИА «Новости».