Рособрнадзор запретил прием студентов МИТРО и Первому юридическому институту

Рособрнадзор сообщил о запрете МИТРО и Первому юридическому институту принимать новых студентов.

В заявлении на сайте ведомства сообщается, что такие меры стали следствием неисполнения предписаний в установленные сроки.

Также Рособрнадзор отозвал лицензии у Института бизнеса, психологии и управления и Института технологии туризма. Временно прекратили действовать лицензии у Института управления и экономики в Пятигорске и нижегородского филиала Университета российского инновационного образования.

Ноябрьский институт нефти и газа (филиал Тюменского индустриального университета) лишен лицензии из-за претензий, которые были ранее указаны ведомством, но так и не были устранены.