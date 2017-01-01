Растения из парка "Зарядье" распродают со скидкой в Сети

На сайте «Авито» появилось объявление о продаже саженцев из столичного парка «Зарядье».

15 сентября Sobsednik.ru писал, что парк «Зарядье» закупит специальное оборудование для контроля за посетителями стоимостью в 880 тысяч рублей. Ранее стало известно, что в парке, отрытом 9 сентября, было уничтожено около 10 тысяч ландшафтных растений. В пресс-службе «Зарядья» опровергли информацию о том, что посетители украли часть растений.

Life пишет, что мужчина по имени Юрий выложил на «Авито» объявление о продаже растений якобы из парка «Зарядье». Цены на растения начинаются от 300 рублей и заканчивается пятью тысячами.

Продавец пообещал сделать 30-процентную скидку на повреждённые саженцы. Кроме того, он анонсировал «регулярное расширение списка доступных растений».

Между тем заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что за неделю «Зарядье» посетили примерно 250 тысяч человек.

По словам Хуснуллина, скоро в парке появятся аттракционы и новые павильоны. «Парк предстанет перед нами во всей красе весной следующего года», — цитирует чиновника портал.