Прожиточный минимум в России увеличился на 4,2% в 2017 году

Кабмин сообщил, что во втором квартале 2017 года прожиточный минимум в России вырос до 10 тысяч рублей.

Ранее Sobesednik.ru писал, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам разработать закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума.

По данным, размещенным на сайте кабмина, во втором квартале текущего года прожиточный минимум в России вырос на 4,2% и составил 10,329 рублей.

Сообщается также, что для трудоспособного населения прожиточный минимум составляет 11,163 рубля, для пенсионеров — 8,506 рублей, а для детей — 10,160 руб.