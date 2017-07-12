Производителей тары начнут сажать за оборот "палёного" алкоголя

В Совфеде разработали законопроект о наказании производителей стеклотары за оборот нелегального алкоголя.

Один из авторов документа, сенатор Сергей Рябухин, рассказал «Парламентской газете», что сейчас за оборот «палёного» алкоголя наказывают только изготовителей фальшивых акцизных марок и тех, кто непосредственно разливает спиртное по бутылкам, а производители стеклотары остаются в стороне.

Согласно законопроекту, изготовителей бутылок обяжут маркировать свою продукцию, чтобы они тоже несли ответственность за распространения контрафактного алкоголя.

«Тогда любой потребитель сможет перевернуть бутылку, посмотреть на донышко и увидеть, что она была изготовлена, к примеру, на Липецком или Владимирском стекольном заводе. Для этого у каждого предприятия должна быть индивидуальная маркировка», — сказал Сергей Рябухин.

За оборот контрафактного алкоголя предлагается наказывать производителей тары лишением свободы до восьми лет и штрафом от трёх до пяти миллионов рублей.

Сейчас этот законопроект согласовывают с Верховным судом, Минюстом и правительством. Ожидается, что Госдума примем проект закона осенью.