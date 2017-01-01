Правоохранители связали анонимные звонки о минировании с ИГИЛ

Источник в правоохранительных органах рассказал, куда ведут следы звонков с угрозами о заложенных взрывных устройствах.

Ранее Sobesednik.ru писал, что прошедшие по всей России массовые эвакуации из-за анонимных сообщений о бомбах затронули более 130 тысяч человек.

Как сообщает РИА «Новости», в правоохранительных органах считают, что волна звонков с угрозами была инициирована из-за рубежа лицами, связанными с ИГИЛ [также ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ решением суда — прим. Sobesednik.ru].

«В результате немедленно начатых оперативно-розыскных и следственных действий получены данные о том, что анонимные сообщения инициированы лицами, находящимися за рубежом и связанными с запрещенной в России МТО "ИГИЛ", а также другими организациями», — приводит агентство слова источника в правоохранительных органах.

Уточняется также, что после ряда процедур исполнителя объявят в розыск.