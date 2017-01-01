Полиция Индонезии остановила покушение на президента Джоко Видодо

В Индонезии 31-летний боевик готовил нападение с пятью «коктейлями Молотова» на президента республики Джоко Видодо.

Как сообщает Strait Times, индонезийские полицейские задержали 31-летнего члена местной террористической группировки, занимавшегося подготовкой покушения на лидера страны Джоко Видодо.

У задержанного в аэропорту города Чиребон в Западной Яве боевика были найдены пять «коктейлей Молотова», штык, пистолет для страйкбола и записка с радикальными призывами.

По данным издания, злоумышленник является членом террористической группировки, связанной с ИГИЛ [также ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, признанная экстремистской и запрещенная на территории РФ решением суда — прим. Sobesednik.ru]. Отмечается также, что это уже вторая попытка покушения на президента Индонезии за прошедший месяц.