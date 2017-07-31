Поклонская попросила СК проверить обвинивших ее в экстремизме

Наталья Поклонская обратилась в СК и Генпрокуратуру с просьбой проверить факты, распространяемые адвокатом Алексея Учителя.

Ранее Sobesednik.ru писал, что адвокат режиссера «Матильды» Константин Добрынин заподозрил депутата Госдумы Наталью Поклонскую в серьезном преувеличении числа граждан, обратившихся к ней с жалобами по поводу выхода ленты.

Как сообщает РИА «Новости», Поклонская вновь объявила о большом количестве обращений, поступивших к ней от недовольных россиян. По словам депутата, с начала 2017 года на ее имя поступило более трех тысяч обращений от граждан, а также свыше 100 тысяч человек подписались под коллективными обращениями, связанными с фильмом Алексея Учителя.

Кроме того, на своей странице в Facebook Поклонская написала, что Добрынину не удалось обвинить ее и в связях с экстремистами.

«Пришло время придумывать новые обвинения в мой адрес, чтобы утешить клиента. Связь с экстремистами не прошла. Неприятный сюрприз получился, оказывается с февраля месяца Поклонская пишет запросы правоохранителям, чтобы привлечь "своих подельников"», — заявила депутат.

Поклонская также добавила, что подала обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой провести проверку по фактам распространения Учителем и его адвокатом касающейся ее «недостоверной и клеветнической информации».