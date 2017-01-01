Пилотов отстранили от работы после ЧП на учениях "Запад-2017"

Двух пилотов временно отстранили после ЧП на полигоне под Петербургом на учениях «Запад-2017».

Ранее Sobesednik.ru писал об инциденте на полигоне «Лужский» под Санкт-Петербургом. 16 сентября во время учений «Запад-2017» вертолёт Ка-52 «Аллигатор» случайно выпустил ракету, в результате чего пострадали трое военных.

«Коммерсантъ» пишет со ссылкой на свои источники, что представители Минобороны и авиационной промышленности создали специальную комиссию для установления обстоятельств инцидента с боевым вертолётом Ка-52.

Как полагают участники расследования, ракета вылетела без команды пилота сразу после того, как он включил «главный выключатель вооружения». По предварительным данным, самопроизвольный сход неуправляемой авиационной ракеты произошёл из-за технического сбоя в системе вооружения вертолёта.

По данным издания, ЧП случилось во время полёта двух Ка-52, которыми управляли подполковник Смахтин и старший лейтенант Волчков. Их отстранили от полётов до конца расследования.