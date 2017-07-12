Песков назвал абсурдным вопрос о ДТП с участием Сердюкова

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков отказался комментировать ДТП с участием главкома ВДВ Андрея Сердюкова.

Как писал Sobesednik.ru, авария с кортежем командующего ВДВ Андрея Сердюкова произошла 15 сентября на трассе «Кола» в Мурманской области. В результате ДТП погиб один человек, а сам Сердюков получил травму позвоночника и головы.

Журналисты спросили Дмитрия Пескова, будет ли Кремль выяснять, почему кортеж Андрея Сердюкова выехал на встречную полосу и создал аварийную ситуацию. Этот вопрос задали в контексте «репутационных» аспектов поведения высших военных должностных лиц.

«Абсурдный вопрос, — цитирует Пескова «Интерфакс». — В Кремле занимаются вопросами обеспечения дорожной безопасности и разбором дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом?»