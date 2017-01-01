Павленский признался в захвате дома и воровстве еды в Париже

Художник-акционист Пётр Павленский рассказал о своей жизни во Франции, где ему дали политическое убежище.

Пётр Павленский заявил Deutsche Welle, что он с семьёй ассимилировался в Париже и чувствует себя французом. По его словам, граждане Франции отрицают работу и «живут захватами, кражами и перераспределением собственности».

«Поэтому мы так же не работаем, не платим. Дом, в котором мы сейчас сидим, мы захватили. То есть мы живём в принципе как большинство парижан», – сказал Павленский.

Художник также признался, что он ворует еду в магазинах, так как охранники там плохо работают.

«Транспорт тоже довольно слабо охраняется и контролируется. Можно находить и брать дом. Мы, например, никого не выгоняли из этого дома. Какое-то время он был пустой», – рассказал Пётр Павленский.

По его словам, хозяева захваченного ими дома требуют освободить помещение, но выселить их силой без постановления суда полиция не может.

Напомним, Павленский с семьёй переехал во Францию после того, как его обвинили в изнасиловании в России. Во Франции, где ему предоставили политическое убежище, художник отказался от всех государственных льгот, не желая получать деньги от какого-либо государства.