Патриарх призвал духовенство строго выполнять его повеления

Патриарх Кирилл предложил несогласному с ним духовенству уйти на пенсию.

Как сообщает в четверг, 21 сентября, РИА «Новости», патриарх Кирилл после богослужения в Успенском соборе Новороссийска призвал духовенство следовать его учению.

«Если у кого-то еще остаются сомнения [в том], что нужно ли делать все то, о чем патриарх учит — оставьте все сомнения! И строго исполняйте то, что я повелеваю! Потому что я не от своей мудрости говорю, а от мудрости всего епископата Русской православной церкви! Другого пути для нашей Церкви сегодня нет! Кто не согласен — на пенсию!» — заявил патриарх.

Он также призвал духовенство развивать систему церковного образования и научиться говорить с молодежью «другим языком».

Кроме того, патриарх сказал, что священнослужители должны знать каждого прихожанина своей церкви и «копеечкой делиться» с тем, кто в этом нуждается.