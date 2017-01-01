Обматеривший полицию пьяный иерей из Сургута получил 15 суток

Задержанный в Сургуте священник Иоанн Дарий, чей пьяный дебош попал в интернет, получил 15 суток ареста.

Как сообщает ресурс URA.RU, устроивший пьяную потасовку иерей был привлечен к административной ответственности за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции и получил максимально возможное взыскание —15 суток.

Уточняется, что в полиции решили не возбуждать уголовное дело за драку и оставить без внимания оскорбления и угрозы стражам порядка, которые Дарий в ходе задержания неоднократно высказывал в адрес полицейских.

В пресс-службе Ханты-Мансийской митрополии и в приемной епархиального управления случившееся пока не комментируют.