Обманутые дольщики устроили протестные акции в 30 городах РФ

Акции обманутых дольщиков прошли более чем в 30 российских городах.

«Отрытая Россия» сообщает, что митинги состоялись в Москве, Вологде, Екатеринбурге, Краснодаре, Волгограде, Иваново, Казани, Томске, Сочи и других городах.

В акциях участвовали не только обманутые дольщики, но и те, кто оказался в схожей ситуации, – валютные ипотечники и вкладчики обанкротившихся банков. Во многих городах митинги поддержала партия КПРФ.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал разобраться в ситуации обманутых дольщиков после акции в Екатеринбурге.

На митинг в Москве пришли около двух тысяч граждан.