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О неудаче возможных испытаний российского Су-27 молчат в США

Общество

Цыганкова Валерия 09:38, 16 сентября 2017

В США засекретили информацию об авиакатастрофе в Неваде, в которой погиб подполковник ВВС США.

Как пишет РИА «Новости», вся информация об авиакатастрофе, которая произошла в американском штате Невада 5 сентября, засекречена. Предполагают, что летчик, погибший при крушении, возглавлял эскадрилью, которая занимается испытаниями зарубежной техники российского и советского производства.

Кроме того, в распоряжении подразделения есть истребитель-перехватчик МиГ-29 и несколько Су-27. Эти самолеты используются американскими военными для отработки действий в отношении противника. Не исключено, что 5 сентября потерпел крушение именно Су-27.

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