Нарушившего ПДД тренера будут судить за гибель детей под Москвой

В СК заявили о наличии доказательств для суда над тренером рязанской спортивной школы после смертельного ДТП в Подмосковье.

Как сообщает РИА «Новости», преподаватель спортивной школы из Рязани предстанет перед судом за нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели трех юных спортсменов в ДТП под Москвой.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — приводит агентство слова представителей главка Следственного комитета России по Московской области.

По версии следствия, 25 марта 2017 года 30-летний обвиняемый за рулем Renault Sandero с четырьмя детьми в салоне ехал из Рязани в Воскресенск на соревнования по боксу. Из-за ошибки тренера, нарушившего ПДД, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью». Уточняется, что в результате аварии погибли трое детей-спортсменов в возрасте 12 и 13 лет.